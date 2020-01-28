Экономика

17:45 28.01.2020

АМКУ рассмотрит дело против 10 туроператоров из-за распространения неточной информации о стоимости услуг

2 мин читать
АМКУ рассмотрит дело против 10 туроператоров из-за распространения неточной информации о стоимости услуг

Админколлегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) рассмотрит дело в отношении 10 туристических операторов о нарушениях законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за распространения ими неточной информации о стоимости услуг.

Как сообщила пресс-служба АМКУ во вторник, дело возбуждено в отношении ООО "Пегас Туристик" (Pegas Touristik), ООО "Тез Тур" (Tez Tour), ООО "Джойн Ап!" (Join UP!), ООО "Корал Тревел" (Coral Travel), ООО "Тревел Профешнл Групп» (TPG), ООО "Туристическая компания "Анекс Тур" (Anex Tour), ООО "ТТВК" (TUI), ООО "Музенидис тревел Украина" (Mouzenidis Travel), ООО "Компас Украина" (Kompas Touroperator), ООО "Альф туристический оператор" (Alf).

По данным ведомства, в результате проведенного им исследования было установлено, что указанные туроператоры размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристических услуг, в частности используют собственный валютный курс, а также не указывают стоимость в гривне, что могло повлиять на решение о приобретении таких услуг.

"Такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 151 закона "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения информации, вводящей в заблуждение", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в 2018 году услугами украинских туроператоров воспользовались 3,376 млн человек в 2018 году, а общий доход туристических компаний составил 16,9 млрд грн (без НДС).

Согласно справке, составленной по результатам обработки статистических отчетов туроператоров за 2018 год, размещенной на сайте Министерства экономического развития и торговли, наибольшее количество туристов в 2018 году пользовались услугами компаний: Join UP! (902,6 тыс. человек, из которых 878,4 тыс. – украинцы, путешествующие за границу), ANEX Tour (515,6 тыс., украинцы – 515,6 тыс.), "Аккорд Тур" (279,7 тыс., украинцы – 260,5 тыс.).

Среди лидеров по количеству туристов также находятся компании TEZ Tour (284,9 тыс.), Coral Travel (243,7 тыс.) и TUI Ukraine (230,4 тыс.).

Теги: #услуги #туроператоры #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 20.01.2020
Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

Минцифры объявило о запуске услуги онлайн-регистрации надлежащего пользователя автотранспорта

14:11 13.01.2020
"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

13:35 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

13:24 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

14:38 30.12.2019
Украина и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Украина и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу АМКУ на $7,4 млрд

11:14 28.12.2019
АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

15:36 27.12.2019
lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

12:59 26.12.2019
EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

13:47 21.12.2019
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

13:19 21.12.2019
Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Цена газа для населения и тепловиков в январе по новой методике составит 4,65 грн/куб. м без НДС и транспорта

Госдолг Украины в 2019г снизился с 60,9% до 50% ВВП – Минфин

Дефицит госбюджета в 2019г вырос до 78 млрд грн – Госказначейство

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – Гончарук

Глобальные компании приостанавливают часть операций в Китае из-за коронавируса, пытаются защитить сотрудников

Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Реальная зарплата украинцев в 2019г выросла на 11,3% - Госстат

Цена газа для населения и тепловиков в январе по новой методике составит 4,65 грн/куб. м без НДС и транспорта

GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

Украина и Евросоюз должны разработать общую дорожную карту по реализации Европейского зеленого пакта – Гончарук

Госдолг Украины в 2019г снизился с 60,9% до 50% ВВП – Минфин

Дефицит госбюджета в 2019г вырос до 78 млрд грн – Госказначейство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА