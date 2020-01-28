Госдолг Украины в 2019г снизился с 60,9% до 50% ВВП – Минфин

Отношение государственного и гарантированного государством долга Украины к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно, сообщило Министерство финансов во вторник.

Согласно его данным, в абсолютном выражении совокупный госдолг Украины в гривневом эквиваленте за минувший год уменьшился на 7,8%, или на 170,2 млрд грн – до 1 трлн 998,3 млрд грн.

В то же время в долларовом выражении он вырос на 7,7%, или $6,05 млрд грн – до $84,4 млрд.

"Колебания обусловлены, в частности, укреплением национальной валюты: по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 года - 23,6862 грн/$", – пояснил Минфин.

По его информации, за минувший год внешний долг сократился и в долларовом выражении: с $50,45 млрд до $48,94 млрд, а его доля упала с 64,4% до 58%.

Согласно данным Госказначейства, в минувшем году государственные внутренние заимствования составили 345,91 млрд грн при погашении внутреннего долга на 261,41 млрд грн, внешние заимствования – 79,79 млрд грн при погашении 83,8 млрд грн. Дополнительно из бюджета было выплачено 119,25 мрлд грн в счет обслуживания госдолга.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам минувшего года снизилась с 44% до 38,9%, в специальных правах заимствования – с 16,6% до 13,4%, тогда как в гривне увеличилась с 29,1% до 36,7%, в евро – с 9,2% до 10,2%.