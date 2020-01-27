"Украинская федерация страхования" сменила и.о. генерального директора

Общее Собрание участников "Украинской федерации страхования" (УФС) освободило Вячеслава Перепелицу с должности и.о. генерального директора объединения, назначив исполняющим обязанности Евгения Шумакова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник объединения.

Шумаков более пятнадцати лет работает на страховом рынке. Ранее работал в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, руководил коммуникационным направлением "Украинской федерации страхования", является консультантом при парламентском комитете, сооснователем и экспертом Института гражданских свобод, организатором международной Иншуртех конференции InsuranceNEXT.

Как сообщалось, Перепелица занимал должность и.о. гендиректора с июля 2019 года до этого 10 лет занимал должность заместителя генерального директора УФС.

УФС, зарегистрированная 23 декабря 2008 года, создана с целью содействия развитию классического страхования в Украине. На сегодняшний день в "Украинскую федерацию страхования" входят 16 страховых компаний, 3 брокера, 2 наблюдателя. Также на базе УФС создано объединение "Платформы-Life-страхования", которая объединяет 10 СК по страхованию жизни.