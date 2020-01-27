Экономика

13:56 27.01.2020

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

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Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова в течение нескольких недель - Криклий

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова, сообщил журналистам в кулуарах форума "Дороги UA 2020" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова - ИФ) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", - отметил он.

По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", - заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", - заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ.

"Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.

Теги: #кравцов #укрзализныця #кадры #криклий
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