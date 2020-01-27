Экономика

12:17 27.01.2020

Совет НБУ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине

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Совет НБУ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 28 января рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине.

Об этом написал глава Совета Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, по его словам, в повестке заседания Совета – меры, предпринятые правлением НБУ по результатам проведения проверки Счетной палатой выполнения сметы административных расходов центробанка, а также отчет о работе аудиторского комитета Совета НБУ в 2019 году и вопрос о регламенте Совета НБУ.

Теги: #нбу #кредитование #данилишин
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