Совет НБУ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 28 января рассмотрит вопрос о проблемах кредитования в Украине.

Об этом написал глава Совета Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, по его словам, в повестке заседания Совета – меры, предпринятые правлением НБУ по результатам проведения проверки Счетной палатой выполнения сметы административных расходов центробанка, а также отчет о работе аудиторского комитета Совета НБУ в 2019 году и вопрос о регламенте Совета НБУ.