Экономика

10:40 27.01.2020

Набсовет "Укрзализныци" решил создать комитет по надзору за борьбой с коррупцией в компании

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Набсовет "Укрзализныци" решил создать комитет по надзору за борьбой с коррупцией в компании

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) принял решение о создании комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Как сообщила пресс-служба УЗ, комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и сотрудников этическому поведению при ведении деятельности, а также для усиления борьбы с коррупцией.

Возглавит комитет Сергей Лещенко, членами комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым в среде государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба председателя набсовета Шевка Аджунера.

По его словам, это даст возможность набсовету системно следить за тем, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе.

Теги: #укрзализныця #коррупция
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