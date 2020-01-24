Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска, свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в I квартале 2020 года.

Согласно отчету, текст которого обнародован на сайте центробанка, 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 71% - розничных. Уточняется, что крупные банки ожидают оживления спроса на ипотечное кредитование.

При этом все респонденты прогнозируют приток депозитов как предприятий, так и домохозяйств. Большинство опрошенных банков ожидают также ускорения роста фондирования от корпоративных клиентов.

В отчете отмечается, что ожидания банков относительно качества кредитного портфеля улучшились, тогда как в предыдущие два квартала прогнозировалось его незначительное ухудшение.

Согласно опросу центробанка, в основном крупные банки ожидают, что в первом квартале 2020 года несущественно снизятся кредитный и операционный риски, а процентный риск, валютный и риск ликвидности не изменятся.

Кроме того, в первом квартале 2020 года банки ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса (МСБ), гривневых кредитов и краткосрочных займов, а также потребительского кредитования, свидетельствуют результаты опроса.

Вместе с тем украинские банки констатируют увеличение спроса населения и бизнеса на кредиты в четвертом квартале 2019 года, преимущественно благодаря снижению процентных ставок. Кроме того, повышение конкуренции за качественных заемщиков между финансовыми учреждениями повлияло на смягчение стандартов кредитования физлиц и юрлиц, говорится в документе.

По оценке банков, в четвертом квартале общий уровень рисков несущественно снизился за счет снижения кредитного риска и риска ликвидности, при этом валютный и операционный риски не изменились, а процентный - несущественно вырос у 18% респондентов.

Опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года среди кредитных менеджеров 49 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.