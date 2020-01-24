"Астарта" с 2014г вложила в развитие зерновой инфраструктуры $71 млн

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в рамках инвестпрограммы "Зерно Астарты", начатой в 2014 году, инвестировал $71 млн в развитие зерновой инфраструктуры.

Согласно сообщению компании в соцсети Facebook, за последние два года в рамках инвестпрограммы "Астарта" построила четыре элеватора в Полтавской и приобрела Красиловский элеватор в Хмельницкой области.

"Программа по развитию зерновой инфраструктуры, начата компанией в 2014 году, на сегодняшний день реализована в виде семи современных (как новопостроенных, так и модернизированных) элеваторов общей мощностью 550 тыс. тонн, а также собственного парка из 200 ж/д вагонов", - отметили в агрохолдинге.

В целом с начала программы компания инвестировала в это направление $71 млн.

"Начиная "Зерно Астарты" как программу расширения мощностей для собственных нужд, мы вышли на уровень предоставления услуг и развития эко-систем, которые образуются вокруг наших инфраструктурных объектов. И на этом мы не останавливаемся - мы видим большие перспективы для развития и рассматриваем новые партнерские проекты в Черниговской, Полтавской областях", - цитируется в сообщении исполнительный директор" Астарты" Валерий Соколенко.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Чистая прибыль "Астарты" за девять месяцев 2019 года составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн.