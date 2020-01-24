Супердлинные госбонды больше не входят в планы Минфина США - Мнучин

Эмиссия супердлинных гособлигаций, срок обращения которых превышает 30 лет, больше не рассматривается министерством финансов США, заявил глава ведомства Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Планов выпуска таких бумаг "больше нет в краткосрочной перспективе - в настоящий момент мы сосредоточены на размещении двадцатилетних", сказал он в интервью агентству Bloomberg.

"Если посмотреть на объемы размещения двадцатилетних бондов, их выпуск незначительно удлинит" среднюю дюрацию, отметил Мнучин. "Но это не будет значительным расширением", - добавил он, не уточняя конкретных показателей.

Сейчас средний срок до погашения находящихся в обращении гособлигаций несколько превышает 70 месяцев, а пикового значения в 70,7 месяца показатель достигал в середине 2017 года. При этом с 1980-х годов и до недавнего времени дюрация составляла примерно 60 месяцев.

На прошлой неделе Минфин объявил о том, что начнет эмиссию двадцатилетних гособлигаций в первом полугодии текущего года.

В октябре ведомство заявляло, что рассматривает несколько вариантов новых долговых инструментов, включая двадцатилетние бонды. Правительство изучает различные пути привлечения дополнительных средств, поскольку дефицит бюджета, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы.

"Мы ищем финансирование, которое будет как можно дешевле обходиться налогоплательщикам, и мы продолжаем оценивать другие потенциальные новые продукты для достижения этой цели", - говорил Мнучин на прошлой неделе.

Ведомство учитывало мнение широкого круга участников рынка и ожидает значительный спрос на двадцатилетние бумаги.

Подробности запуска новых гособлигаций будут опубликованы в следующем ежеквартальном анонсе размещений Минфина 5 февраля.

Дефицит госбюджета США по итогам календарного 2019 года составил $1,02 трлн, что на 17,1% превышает показатель за предыдущий год, по данным Минфина. Таким образом, отрицательное сальдо превысило $1 трлн впервые за последние семь лет.

Отрицательное сальдо по итогам 2019 финансового года, который завершился 30 сентября прошлого года, увеличилось на 26%, достигнув максимальных за последние семь лет $984,388 млрд. Дефицит поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Показатель рос четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного повышения с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 фингоду. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).