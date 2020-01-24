Отраслевое объединение в Лондоне предупреждает о нехватке палладия на рынке

Британская организация, отвечающая за рынок палладия, предупредила своих участников о дефиците драгметалла на рынке, призвав их "иметь это в виду" при проведении сделок.

Цена палладия выросла на 80% за последний год, превысив стоимость золота, и в настоящее время палладий является одним из самых дорогих драгметаллов, пишет газета Financial Times.

На этой неделе стоимость палладия с физической поставкой в Лондоне превысила цену фьючерсов с поставкой в марте более чем на $200 - это максимальный спред по крайней мере за 20 лет, свидетельствуют данные Refinitiv.

В письме главы London Platinum and Palladium Market (LPPM) Джона Меткалфа отмечается, что "исключительно турбулентные торговые условия" поставили под угрозу ликвидность рынка палладия.

Меткалф отметил, что дефицит палладия, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени. По его мнению, текущая ситуация хуже положения дел в конце 90-х гг., когда экспорт драгметалла из России был ограничен в результате развала Советского Союза.

Он призвал банки, являющиеся участниками LPPM, иметь это в виду при проведении сделок. Палладий торгуется в Лондоне на внебиржевом рынке, и, таким образом, сделки заключаются напрямую между двумя сторонами.

По словам Меткалфа, похожие условия на рынке были в 1997-2000 гг., когда сокращение поставок из России создало дефицит палладия.

"Хотя у нас нет возможности получить точные данные, уровень запасов, доступных на рынке сегодня, вероятно, намного ниже, поскольку анализ спроса и предложения указывал на существенный фундаментальный дефицит в течение нескольких лет", - говорится в письме главы LPPM.

"Принимая во внимание это, а также тот факт, что сегодня у нас нет проблем с российским экспортом, неясно, может ли быть быстрое решение текущей проблемы нехватки предложения. Более того, вполне возможно, что проблема могут затянуться", - отметил Меткалф.

Между тем цена палладия, ранее на этой неделе превысившая отметку в $2500 за унцию, опускается и может завершить снижением первую неделю из шести. В пятницу металл дешевеет на 0,8% - до $2441,04 за унцию, а с начала недели падение составляет 1,6%.

Спрос на палладий растет, поскольку драгметалл все более активно используется в производстве автомобильных катализаторов в условиях ужесточения требований для уровня выбросов во многих странах мира. При этом в ЮАР, являющейся вторым по величине в мире производителем палладия, отмечаются перебои в добыче из-за проблем с подачей электроэнергии.

Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри на этой неделе заявил, что цена палладия, по его мнению, может протестировать отметку в $3000 за унцию, но не удержится долго на этом пике.

Эксперты Citi прогнозируют увеличение цен на палладий, ожидая роста спроса на металл со стороны автопроизводителей.

"Наш базовый сценарий на 2020 год предполагает очень высокие цены на палладий в первом полугодии", - говорится в обзоре. Эксперты обращают внимание на то, что их предыдущий прогноз - $2500 за унцию - уже был превышен.

Аналитики UBS ожидают, что рынок палладия в 2020 году останется дефицитным девятый год подряд.