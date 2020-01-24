Украина и Deutsche Bahn договорились о сотрудничестве

Инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting будет консультировать и поддерживать АО «Укрзализниця» в управленческих и технических вопросах, сообщается на сайте компании.

22 января 2020 года соответствующее соглашение было подписано в Давосе. Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией. В феврале 2020 года член правления Deutsche Bahn по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут Соглашение о стратегическом партнёрстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

DB Engineering&Consulting является одной из ведущих инжиниринговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80-ти стран.