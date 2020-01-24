Экономика

16:20 24.01.2020

Украина и Deutsche Bahn договорились о сотрудничестве

1 мин читать

Инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting будет консультировать и поддерживать АО «Укрзализниця» в управленческих и технических вопросах, сообщается на сайте компании.

22 января 2020 года соответствующее соглашение было подписано в Давосе. Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией. В феврале 2020 года член правления Deutsche Bahn по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут Соглашение о стратегическом партнёрстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

DB Engineering&Consulting является одной из ведущих инжиниринговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80-ти стран.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

Украина запустила "виртуальный реверс" газа из Польши, ожидает начала запуска из Венгрии и Словакии

"Нафтогаз Украины" с 1 февраля может остановить газоснабжение около 40 производителей тепла-должников

ПОСЛЕДНЕЕ

"Астарта" с 2014г вложила в развитие зерновой инфраструктуры $71 млн

Супердлинные госбонды больше не входят в планы Минфина США - Мнучин

Отраслевое объединение в Лондоне предупреждает о нехватке палладия на рынке

"Ивано-Франковскгаз" объявил тендер на ОСАГО

Воспользоваться Фондом развития предпринимательства в 2020г смогут около 50 тыс. заемщиков – Минфин

Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

SkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти городов Украины

Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА