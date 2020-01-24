Воспользоваться Фондом развития предпринимательства в 2020г смогут около 50 тыс. заемщиков – Минфин

Принять участие в программе поддержки малого и микробизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" смогут около 50 тыс. заемщиков, прогнозирует Министерство финансов Украины.

"По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту занятости в стране, развитию инновационных и эффективных предприятий, а значит – расширению налоговой базы и увеличению доходов в госбюджет, позволяющим бесперебойно финансировать программу", - сообщается на сайте министерства.

Как напомнил Минфин, программа предусматривает создание ряда инструментов удешевления кредитов. Первый из них – компенсация процентной ставки до уровня 5%,7%, 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно уплачивается комиссия банков в 0,50-1%). В частности, 5% годовых предусматривается для заемщиков с выручкой до 25 млн грн и при создании минимум двух рабочих места за первый квартал, 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

"При этом для малого и микробизнеса, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но не может быть ниже 5%)", – указало министерство.

Вторым инструментом будет предоставление частичных гарантий по кредитам такому бизнесу, если у него не хватает залога (оплата по гарантии составит 0,5% от размера кредита).

Как сообщалось, запуск кредитной программы анонсирован на 1 февраля.

Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект №2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения ФГВФЛ векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонд развития предпринимательства.

При этом ФГВФЛ заявил о планах инициировать в 2020 году реструктуризацию 116 млрд грн задолженности перед Министерством финансов.