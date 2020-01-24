Экономика

14:42 24.01.2020

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

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Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

 "Дорожная карта" партнерских договоренностей с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG будет подписана 5 февраля 2020 года, заявил в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"С этой большой системной компанией мы сейчас говорим о заключении стратегического партнерского соглашения. Это стратегическое соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание "дорожной карты" относительно того, что будет происходить в этом году", - отметил он.

По словам Гончарука, правительство Украины заинтересовано в инвестициях в ж/д отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

Он назвал Deutsche Bahn синонимом слова "эффективность" в Европе и подчеркнул, что правительство Украины хочет, чтобы украинская железная дорога также стала образцом эффективности. При этом состояние, в котором "Укрзализныця" находится сейчас, Гончарук назвал "желающим лучшего"

"Deutsche Bahn может быть для нас надежным серьезным партнером. Это и про качество перевозок, и про их скорость, поскольку многие в бизнесе, особенно экспортеры, говорят о том, что у них есть проблемы с вывозом продукции в порты… Мириться с этим мы не будем. Если это будет мешать экономическому росту, будем принимать решительные действия," – заявил Гончарук.

Ранее Центр транспортных стратегий обнародовал текст официального заявления Deutsche Bahn, в котором говорится, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Согласно тексту указанного заявления, вопрос стратегического партнерства Deutsche Bahn и "Укрзализныци" еще дорабатывается: обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления компанией со стороны Deutsche Bahn.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

При этом по поводу меморандума Гончарук написал в своем аккаунте в "Твиттер", что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы УЗ, а Украина полностью сохранит за собой контроль над предприятием.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо этого, Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложений о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Теги: #укрзализныця #гончарук #deutsche_bahn #кабмин
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