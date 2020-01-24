Владелец "Смарт-Холдинга" Новинский считает сомнительной идею "инвестнянь" и налоговых льгот при приватизации

Государство должно улучшать работы государственных институтов, обеспечивая защищенность всех инвестиций, а также воздерживаться от предоставления налоговых льгот, предлагая их лишь в отдельных секторах, прокомментировал предложения президента и правительства по привлечению крупных инвесторов владелец "Смарт-Холдинга", оппозиционный народный депутат Вадим Новинский.

"Я считаю, что это достаточно сомнительная идея с введением этих радионянь, теть или дядь… – даже не знаю, как правильно сказать. Должны работать государственные институты, которые будут обеспечивать защищенность инвестиций и законность при инвестиционной деятельности", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского завтрака", организованного в Давосе Фондом Виктора Пинчука.

По словам Новинского, Украина уже неоднократно проходила попытки создания "института решал", однако этот подход неэффективен.

"Мне кажется, это больше такой эмоциональный маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание и начать диалог", – добавил владелец "Смарт-Холдинга", признав, что с такой целью эти предложения могут быть полезны.

Новинский также подчеркнул, что необходимо создавать равные условия для инвестиций зарубежным и украинским инвесторам. По его словам, "Метинвест", где "Смарт" выступает миноритарием, ежегодно инвестирует в модернизацию основного производства, в том числе экологическую, от $800 млн до $1 млрд. "Так нам надо уже по десять нянь", – пошутил он.

Депутат назвал также достаточно спорной идеей предложение налоговых каникул для тех, кто будет приобретать украинские предприятия в ходе приватизации на сумму свыше $10 млн. "Все говорят про справедливость и патриотизм, но никто не хочет платить налоги… Льготы такого характера должны быть для таких отраслей промышленности, как, например, легкая, которые сейчас практически не работают", – считает Новинский.

Он отметил, что на нынешнем Всемирном экономической форуме в Давосе многие выступают о социальной ответственности бизнеса, что все должны платить налоги, и о справедливом их распределении, что выгоду от капитализма должны чувствовать все слои населения. "Это переход к капитализму с социалистическим лицом", – считает владелец "Смарт-Холдинга".

По его мнению, у правительства пока нет внятной экономической и промышленной политики.

Комментируя идею внедрения международного арбитража в Украине, Новинский, имеющий опыт решения споров в британском арбитраже, усомнился, что это можно сделать. "Что такое английский арбитраж? Это история, традиция, стабильность, справедливость. Когда … глаза закрыты на фигуру того человека, кто находится в суде. У нас, к сожалению, такого нет", – констатировал он.

Он считает, что традиция просто должна сформироваться, однако это очень-очень длительный процесс. "Можно говорить о перезагрузке судов, но где взять столько честных и достаточно опытных судей? Мы же не завезем 10 тыс., или 20 тыс., или 30 тыс. судей из Великобритании или Германии - это невозможно. Должна быть очень жесткая ответственность за коррупцию в судах", -сказал депутат.