Правительство планирует привлечь EUR26 млн помощи ЕС для улучшения управления с/х ресурсами, проведения земреформы

Кабинет министров в пятницу одобрил проект соглашения по улучшению управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы на сумму EUR26 млн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Одобрили проект соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", - написал он в Telegram-канале в пятницу.

После подписания документа планируется помощь Украине по направлениям - институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств, поддержка земельной реформы.