Экономика

13:01 24.01.2020

Глава Volkswagen видит возможности для конкуренции с Tesla на рынке электромобилей

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Глава Volkswagen видит возможности для конкуренции с Tesla на рынке электромобилей

 Главный исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс предположил, что его компания сможет составить конкуренцию Tesla Inc. в сфере производства электромобилей.

"Это открытая гонка", - сказал Дисс в интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы надеемся, что все еще сможем не отстать от Tesla и в какой-то момент, вероятно, обогнать ее", - отметил глава Volkswagen.

Tesla на этой неделе впервые обогнала Volkswagen по рыночной стоимости, несмотря на то, что американская компания продает гораздо меньшее количество автомобилей по сравнению с Volkswagen.

Между тем Tesla является конкурентоспособным игроком на рынке электромобилей и программного обеспечения. Риски для германского автопроизводителя возросли на фоне планов главы Tesla Илона Маска построить завод в окрестностях Берлина.

По мнению Дисса, гонку выиграет та компания, которая быстрее всего адаптируется и обладает самыми инновационными технологиями, но также достаточно широко представлена в современном мире.

Показатели Volkswagen остаются относительно устойчивыми к рискам для отрасли, усиливающимися на фоне торговых противоречий, роста пошлин и замедления темпов подъема экономики в Китае, на крупнейшем рынке для германского автопроизводителя.

"Нынешний год будет для автомобильного сектора очень трудным", - сказал Дисс, при этом отметив, что компания делает правильные шаги для сохранения конкурентоспособности.

Теги: #электромобили #tesla #volkswagen
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