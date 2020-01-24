ЕС, Китай и еще 15 стран объединяют усилия для урегулирования торговых споров

Европейский союз и группа из 16 государств, среди которых Китай и Бразилия, формируют альянс для разрешения возникающих между ними торговых споров с использованием апелляционного механизма Всемирной торговой организации (ВТО), пишет агентство Bloomberg.

"Мы будем работать над тем, чтобы ввести в действие чрезвычайные меры, которые позволят обжаловать решения третейской группы ВТО по спорам, возникающим между странами", - сообщается в совместной декларации, копия которой оказалась в распоряжении агентства.

Ожидается, что представители ВТО официально объявят об этой договоренности позднее в пятницу в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы полагаем, что функционирующая система урегулирования споров в рамках ВТО имеет первостепенное значение для основанной на правилах торговой системы и что одной из ее основных особенностей должно оставаться наличие независимого и беспристрастного апелляционного производства", - говорится в документе.

Помимо ЕС, в альянс войдут Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Сингапур, Швейцария и Уругвай.

США, которые не являются членами альянса, по-прежнему имеют право наложить вето на любые находящиеся на рассмотрении дела путем обжалования.

Как сообщалось, 10 декабря 2019 года истекли полномочия у двух из трех оставшихся членов апелляционного органа ВТО (из-за многолетней блокировки со стороны США назначения новых арбитров в апелляционный орган), и его работа была заморожена на неопределенное время - до назначения новых арбитров.

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Давосе в среду, объявил, что в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений для ВТО с руководством организации. Он не пояснил, о каких именно изменениях для ВТО пойдет речь.

Гендиректор ВТО Роберту Азеведу, принявший участие в пресс-конференции, также заявил, что для ВТО настало время меняться. По его словам, переговоры об изменениях организация будет вести не только с США.