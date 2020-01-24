Решение вопроса задолженности "Укрэнерго" перед поставщиками универсальных услуг зависит от погашения их долгов перед компанией – Ковальчук

НЭК "Укрэнерго" начала проплату части поставщиков универсальных услуг для компенсации "зеленого" тарифа, однако проблема их задолженности перед компанией также должна решаться, сказал ее глава Всеволод Ковальчук на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, в четверг, сообщает Энергореформа.

"Части поставщиков универсальных услуг, которые нам не должны, мы заплатили сегодня (23 января – ЭР), части – заплатим уже завтра, но не будем до принятия соответствующего решения регулятора платить нашим должникам", – заявил он, комментируя вопрос Энергореформы о задолженности поставщиков универсальных услуг (ПУУ) перед собственниками домашних СЭС за произведенную электроэнергию по "зеленому" тарифу.

Энергореформа напоминает, что эту проблему озвучил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Facebook 23 января, в частности, сообщив, домохозяйствам Тернопольской области в последний раз платили за произведенную э/э еще в сентябре. При этом народный депутат отметил, что промышленным станциям ВИЭ проплаты в той или иной степени осуществляются.

"В связи с этим направил запрос на НЭК "Укрэнерго", почему компания так по-разному осуществляет платежи мелким и промышленным СЭС/ВЭС", - написал Герус.

Ковальчук, в свою очередь, сообщил: в частности, задолженность Тернопольского поставщика универсальных услуг перед "Укрэнерго" составляет 25,4 млн грн, что почти на 5 млн грн больше, чем задолженность компании перед ним.

"Тернопольский поставщик универсальных услуг жалуется на отсутствие у него денег на оплату электроэнергии по "зеленому" тарифу из-за того, что "Укрэнерго" не погасило перед ним свою задолженность в соответствии с выставленными им счетами. "Укрэнерго" должна Тернопольскому ПУУ 19,5 млн. грн, в свою очередь поставщик должен "Укрэнерго" 25,4 млн грн за услуги по передаче электроэнергии. Его же средства будут источником оплат ему", – подчеркнул Ковальчук.

Он указал, что именно ПУУ имеют взаимоотношения с домохозяйствами, и вопрос о том, когда будут погашены долги перед ними, нужно адресовать именно поставщикам.

При этом глава "Укрэнерго" сообщил, что, согласно его данным, ПУУ получили огромные переплаты от ГП "Гарантированный покупатель", "которые не спешат ему возвращать".

В свою очередь, по его словам, переплата компании ГарПо составляет 0,43 млрд грн, возникшая из-за завышенных счетов предприятия.

"По состоянию на 1 января 2020 года ГарПо выставил нам счета в целом на 9,1 млрд. грн. Мы старались оплатить их, осуществляли проплаты даже в последний банковский день года. В январе ГП прислало нам уточненные акты, свидетельствующие, что сумма наших обязательств завышена на 2,3 млрд. грн и составляет 6,8 млрд. грн. Нами же всего было оплачено 7,27 млрд. грн. В результате переплата "Укрэнерго" ГарПо за 2019 год составляет 0,43 млрд грн", – объяснил Ковальчук.

"Должна сработать цепочка: ПУУ вернут то, что должны, ГарПо, мы проведем перерасчеты с ГарПо, Регулятор внесет изменения по факту, чтобы была возможность использовать средства, которые были у ГП", – отметил глава Укрэнерго.

По данным "Укрэнерго", текущая задолженность компании перед ПУУ составляет 288,9 млн. грн.

При этом Ковальчук указал, что сумма, которую выставили ПУУ "Укрэнерго" в 2019 году для компенсации "зеленого" тарифа, на 636 млн грн больше, чем предусмотрено в тарифе на передачу. Предусмотренная сумма составляла 137 млн. грн. Корректировка объемов в счетах ПУУ на компенсацию "зеленого тарифа" во втором полугодии 2019 года состоится после уточнения данных коммерческого учета.

Общая задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за услуги передачи и диспетчеризации составляет 1,5 млрд. грн. Кроме того, компания недополучила 0,42 млрд грн от предприятий (в частности, Никопольского завода ферросплавов – ЭР), для которых действие тарифа было приостановлено судом.