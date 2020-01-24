Экономика

10:39 24.01.2020

"Нова Пошта" в 2020г планирует увеличить количество доставок на 18-25%, пересадить курьеров на электроскутеры

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"Нова Пошта" в 2020г планирует увеличить количество доставок на 18-25%, пересадить курьеров на электроскутеры

 Группа компаний "Нова Пошта" прогнозирует по итогам 2020 года увеличение объема обслуженных отправлений на 18-25% к показателю 2019 года, сообщил директор компании Александр Бульба журналистами в четверг вечером.

"В этом году планируем увеличить количество обслуженных отправлений на 18-25%. И, думаю, у нас это получится", - сказал он.

По подсчетам агентства "Интерфакс-Украина", согласно планам компании, количество обслуженных в 2020 году отправлений может составить от 250 до 265 млн ед.

Бульба также подчеркнул, что в текущем году компания планирует еще 1200 новых точек присутствия разного формата, в основном в селах и удаленных населенных пунктах.

Кроме того, по его словам, в планах - закупить 100 электроскутеров и раздать их пешим курьерам в столице, Львове и Одессе.

"Мы провели тест курьерской доставки с использованием электроскутеров. По итогам этого теста оказалось, что ни пеший, ни автокурьер не доставляют столько отправлений за день, как курьер на электроскутере. Кроме того, это очень экологичный транспорт – наш маленький вклад в улучшение экологии страны", - отметил Бульба.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

В 2019 году компания доставила 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2017 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #отправления #бульба #обслуживание
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