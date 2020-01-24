"Нова Пошта" оценивает свой потенциал роста по охвату населения в 35%, активно увеличивается количество отделения в регионах

Группа компаний "Нова Пошта" по итогам 2019 года активно развивала отделения в удаленных населенных пунктах, сообщил ее директор Александр Бульба журналистам в четверг вечером.

"Сейчас, когда у нас более 6 тыс. отделений по всей стране, мы покрываем порядка 65% жителей Украины. Потенциал роста на сегодня – порядка 35%. Да, это небольшие населенные пункты, но мы смело будем туда идти".

В 2019 году компания открыла 3,3 тыс. новых отделений более чем в 3100 новых населенных пунктах.

"Из этих 3300 отделений большинство было открыто в региональных населенных пунктах с населением менее 5 тыс. чел. Там отделения в основном открывались по упрощенной франчайзинговой модели в сельских магазинах. Но "выстрелили" практически все точки, а кто-то уже даже вырос из маленькой локации в полноценное почтовое отделение", - подчеркнул директор "Новой Пошты".

По его словам, у компании есть специальная программа дотации новых отделений, и она готова вкладывать средства в развитие своей сети.

По словам Бульбы, компания ориентируется в своих планах на показатели европейского рынка доставки.

"По приблизительным подсчетам, в Германии на одного человека в среднем приходится 45 посылок в год, в Польше – около 16. В Украине сейчас – около девяти. В рамках развития доставки Украина очень близка к Польше, но сейчас мы начинаем активно их догонять, показывая намного более сильный рост", - отметил он.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

В 2019 году компания доставила 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2017 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.