Государство предложит инвесторам новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики в Украине

Государство ведет диалог с представителями индустрии возобновляемой энергетики, в результате которого будет выработана новая модель стимулирования развития отрасли, – сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Если мы говорим о "зеленой" энергетике, то, по сути, сейчас ведем диалог с бизнесом, чтобы найти приемлемую модель для действующих инвесторов, которые уже инвестировали, и никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов. Мы, скорее, говорим об альтернативном механизме стимулирования, который мы предложим, новую модель, на которую инвесторы смогут пойти добровольно", – сказала Ковалив агентству "Интерфакс-Украина" в "Украинском доме", организованном Фондом Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг.

По ее словам, речь не идет о каких-либо ретроспективных изменениях.

"Это будет предложение от государства, возможно, на несколько уменьшенный уровень "зеленого" тарифа, но на более длительный период", – отметила замглавы Офиса президента, добавив, что государство финализирует свой диалог с индустрией.

При этом Ковалив напомнила, что не только Украине приходится пересматривать условия развития ВИЭ, но, в отличие от других европейских стран, страна ищет сбалансированные варианты решения проблемы, которые бы, с одной стороны, позволили бы бизнесу развиваться, а государству – снять большую финансовую нагрузку по выплатам по "зеленому" тарифу.

"Это не какой-то единый случай, когда Украина идет этим путем, но мы не хотим идти по пути Испании, Румынии, Венгрии, которые сильно урезали "зеленые" тарифы", – сказала она.

Также, по словам Ковалив, украинская энергосистема из-за проблем с балансированием энергорынка не может выдержать такого количества "зеленой" энергетики.

"Если только в прошлом году ввели 4,2 ГВт ВИЭ, это очень много даже по меркам Европы. Такими темпами мы за пять лет достроим дополнительно треть всей генерации, которая есть у нас, и остро встанет вопрос, чем ее балансировать", – отметила Ковалив.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, предусматривающий добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако Минэкоэнерго выступило категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации, поскольку он, по его мнению, не решает проблем с финансированием альтернативной энергетики и может ухудшить ситуацию.

О необходимости более жестких условий реструктуризации заявила и Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Регулятор также предложил предусмотреть возможность передачи в собственность государства объектов ВИЭ с получением за них возмещения, которую часть инвесторов расценили как принудительную национализацию.

Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако, по данным агентства "Интерфакс-Украина", ее работа зашла в тупик.

В результате, Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных "зеленых" тарифов (Feed-in-Tariff, FIT) в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).