Horizon Capital намерена вскоре нарастить активы под управлением до более чем $1 млрд

Инвестиционная компания Horizon Capital, в настоящее время управляющая активами в Украине и Молдове на сумму около $850 млн, в ближайшее время намерена превысить планку активов под управлением в $1 млрд, сообщила главный исполнительный директор компании Елена Кошарная.

"Главные наши планы – что в ближайшем будущем мы будем управлять более чем $1 млрд: это наши прямые инвестиции, средства соинвесторов и долговое финансирование", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Украинского дома, организованного в Давосе Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

Кошарная уточнила, что фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) объемом $200 млн, формирование которого было завершено год назад, уже осуществил девять инвестиций в Украине.

"И еще две сделки закрываем: 10-ая и 11-ая инвестиции – это компании, которые быстро развиваются", - отметила глава Horizon Capital, не уточнив деталей до завершения сделок.

Она подчеркнула, что компания намерена оставаться лидером в своем секторе.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданного за средства правительства США в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее время мажоритарием и CEO Horizon Capital является Кошарная. Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине и Молдове.