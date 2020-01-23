"АвтоКрАЗ" требует устранить отсекающую отечественного производителя дискриминацию в условиях закупки автошасси для ВСУ

АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) обратился к заказчику торгов на закупку 10 единиц полноприводных автомобилей (шасси) на ожидаемую сумму 22,75 млн грн - госпредприятию "45 экспериментальный механический завод", входящему в концерн "Укроборонпром", с требованием устранить дискриминационное условие, что автомобильное шасси должно быть исключительно производства Минского автомобильного завода (МАЗ).

"Юристами "АвтоКрАЗа" направлены также обращения в другие государственные агентства и институты (Антимонопольный комитет, Счетная палата) для надлежащего реагирования и осуществления контроля и мониторинга", - отмечается в пресс-релизе предприятия в четверг.

Согласно информации на ProZorro, соответствующий тендер по процедуре допороговой закупки 10 ед. автомобилей-шасси МАЗ 631727-272-000Р1 объявлен 20 января с конечным сроком подачи заявок до 30 января, а дата аукциона будет определена после 24 января. Срок поставки техники – с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Пресс-служба "АвтоКрАЗа" подчеркивает, что условия тендера прямо противоречат законодательству Украины о публичных закупках.

"Снова повторяется ситуация, когда государство в лице госпредприятий, руками их руководителей в нарушение требований закона ограничивает участие в тендерах отечественных производителей - того же "АвтоКрАЗа", который может предложить аналогичную продукцию", - отмечается в пресс-релизе.

В компании подчеркивают, что "АвтоКрАЗ готов полностью обеспечить военные подразделения ВСУ необходимой отечественной техникой, и напоминают, что в рамках сотрудничества "45 ЕМЗ" и "АвтоКрАЗа" несколько лет назад, в частности, были изготовлены автотопливозаправщики на базе вездеходного шасси КрАЗ-63221

Кроме того, совместно изготовлен также автотопливозаправщик (АПЗ-6,5-5233) емкостью 6,5 куб. м на автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ, проходящий госиспытания. На вооружение ВСУ после ряда испытаний приняты топливозапращики на базовых шасси КрАЗ колесных формул 4×4 и 6×6.

Допущен к эксплуатации бескапотный седельный тягач КрАЗ-6510, а полноприводное шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4), на которое установлена боевая машина БМ-21 "Берест", - одна из недавних разработок "АвтоКрАЗа".

"Проектирование, построение и испытания этой техники финансируются не за счет госказны и не за гранты, а за собственные средства "КрАЗа". Принимаются совместные решения профильных силовых ведомств относительно позитивных итогов испытаний техники КрАЗ, а когда дело доходит до закупок, преференции предоставляют МАЗам", - недоумевают в компании.

"АвтоКрАЗ" – единственный украинский производитель большегрузных автомобилей по полному циклу, выпускает 33 базовые модели, более 350 модификаций и 1500 комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в ВСУ. Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

Завод завершил 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. Реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Предприятие в 2019 году не предоставляло данных о количестве выпущенных и реализованных автомобилей.