Экономика

09:13 23.01.2020

Украина хочет отдать Deutsche bahn "Укрзализныцю" в управление на 10 лет – Гончарук

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Украина хочет отдать Deutsche bahn "Укрзализныцю" в управление на 10 лет – Гончарук

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця", заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Как сообщалось, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".

"Это меморандум еще не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве. Это прекрасная новость", - отметил премьер-министр Александр Гончарук, открывая заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины в Давосе.

Он подчеркнул, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге страны и реализации ее логистического потенциала.

При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в УЗ", - написал премьер.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB.

"Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание соответствующими сторонами двустороннего соглашения о стратегическим партнерстве", – говорится в меморандуме, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо того Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Теги: #db #укрзализныця #гончарук
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