Экономика

18:23 22.01.2020

Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы – Зеленский

1 мин читать
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал международных инвесторов стать "архитекторами успеха новой Украины"

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные", - сказал он во время своего выступления в Давосе в среду.

Зеленский призвал инвесторов вкладывать в Украину.

"Сегодня прагматическому и окаменевшему миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина – это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках, рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Поэтому, присоединяйтесь!", - сказал он.

Президент указал, что новая украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.

"У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпанный аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди, входящие в Топ-50 по рейтингу Human Capital Indeх", - отметил он.

Теги: #давос #инвестиции #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 22.01.2020
Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

18:41 22.01.2020
Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

18:34 22.01.2020
Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

18:16 22.01.2020
Зеленский: мир не должен быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостит выступления Греты Тунберг, фото пожаров в Австралии или сбитого украинского самолета в Иране

Зеленский: мир не должен быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостит выступления Греты Тунберг, фото пожаров в Австралии или сбитого украинского самолета в Иране

18:05 22.01.2020
В МВФ отмечают прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования

В МВФ отмечают прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования

17:59 22.01.2020
Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

17:31 22.01.2020
Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

16:43 22.01.2020
Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

16:42 22.01.2020
ФГИ предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации

ФГИ предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации

16:40 22.01.2020
Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в аграрный сектор – Зеленский

Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в аграрный сектор – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

В МВФ отмечают прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования

Промпроизводство в Украине в 2019г снизилось на 1,8% – Госстат

"Укртранснафта" суммарно получила от "Транснефти" EUR4,3 млн компенсации

Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

Промпроизводство в Украине в 2019г снизилось на 1,8% – Госстат

Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

"Укртранснафта" суммарно получила от "Транснефти" EUR4,3 млн компенсации

Трамп готовит "выдающиеся" изменения для ВТО

"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

Программа с МВФ может содержать пункт о сокращении админдавления на энергетических рынках – Гончарук

Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро – Минфин

Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $200 млрд - Brand Finance

В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА