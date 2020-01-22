"Укртранснафта" суммарно получила от "Транснефти" EUR4,3 млн компенсации

АО "Укртранснафта" (УТН) отчиталось о завершении 18 января вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики из украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковцы" (Словакия).

Согласно сообщению пресс-службы украинской компании, во время вытеснения сырья УТН совместно с сюрвейерской компанией SGS ежедневно проверяла качество поступающей из РФ нефти. Повторное попадание сырья с повышенным содержанием хлорорганики не фиксировалось.

В компании отмечают, что со времени инцидента с "грязной" нефтью операторы нефтепровода "Дружба" усовершенствовали систему контроля во избежание подобных случаев в будущем. В частности, УТН со своей стороны полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами, в настоящее время получает информацию с узлов учета в автоматическом режиме.

Кроме того, украинская компания обустроила на ЛПДС "Броды" специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики.

"Укртранснафта" в период с мая 2019 года по январь 2020 получила от ПАО "Транснефть" (РФ) EUR4,336 млн компенсации за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины. Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на подготовительные мероприятия оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.