ФГИ предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации

Фонд госимущества (ФГИ) Украины предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации.

Соответствующая норма заложена в разработанном Фондом законопроекте, сообщил его глава Дмитрий Сенниченко.

"Мы разработали комплексный законопроект, направленный на развязывание некоторых таких узлов: например, касательно непосредственно ФГИ, который, по текущему законодательству, не может отменить решение о приватизации. "Плюс" более четкий менеджмент и координация в рамках ФГИ", - сказал Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах Украинского дома в Давосе, организованного при поддержке Фонда Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

Он добавил, что законопроектом также предлагается ряд изменений в закон о приватизации, касающиеся советника.

"Не всегда работа советника должна заключаться только в аудите. Нужно предусмотреть ту интеллектуальную часть – помощь в реструктуризации, например. Это та большая работа, которая требует специальных навыков глобальных инвестбанков, которые могут помочь очистить объекты от старых плохих долгов", – добавил глава ФГИ.