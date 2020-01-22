Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в аграрный сектор – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом МакЛеннаном.

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал он на встрече, сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники", - отметил он.

Президент указал, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы, действительно, хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили также реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой сфере.

"В декабре 2019 года Кабинет министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", - отметил Зеленский.

В свою очередь Дэвид МакЛеннан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более $500 млн, и указал, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.