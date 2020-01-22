Экономика

16:40 22.01.2020

Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в аграрный сектор – Зеленский

2 мин читать
Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в аграрный сектор – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом МакЛеннаном.

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал он на встрече, сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом.

"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники", - отметил он.

Президент указал, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы, действительно, хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили также реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой сфере.

"В декабре 2019 года Кабинет министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", - отметил Зеленский.

В свою очередь Дэвид МакЛеннан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более $500 млн, и указал, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Теги: #давос #зеленский #cargill
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 22.01.2020
Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

Гончарук на встрече с премьер-министром Финляндии призвал инвестировать в Украину

16:43 22.01.2020
Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

16:42 22.01.2020
ФГИ предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации

ФГИ предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации

13:59 22.01.2020
Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

09:51 22.01.2020
Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

08:20 22.01.2020
"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

15:03 21.01.2020
Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

14:28 21.01.2020
У Зеленского под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью

У Зеленского под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью

09:22 21.01.2020
Зеленский 23-24 января посетит Израиль

Зеленский 23-24 января посетит Израиль

18:32 20.01.2020
Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" суммарно получила от "Транснефти" EUR4,3 млн компенсации

Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро – Минфин

В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

"Укртранснафта" суммарно получила от "Транснефти" EUR4,3 млн компенсации

Трамп готовит "выдающиеся" изменения для ВТО

"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

Программа с МВФ может содержать пункт о сокращении админдавления на энергетических рынках – Гончарук

Минфин Украины привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International для организации выпуска евробондов

Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро – Минфин

Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $200 млрд - Brand Finance

В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ - Гончарук

Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА