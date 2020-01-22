Экономика

13:20 22.01.2020

Программа с МВФ может содержать пункт о сокращении админдавления на энергетических рынках – Гончарук

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Программа с МВФ может содержать пункт о сокращении админдавления на энергетических рынках – Гончарук

Новая программа с Международным валютным фондом (МВФ) может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергорынки, а также поддержку независимости Национального банка и традиционный антикоррупционный блок, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я не уверен, что смогу обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена. Но я думаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, так что мы можем ожидать дальнейшей либерализации этой отрасли", – сказал премьер в интервью спецвыпуску The Report Company, изданному совместно с Newsweek.

Он также указал, что среди других условий программы может быть поддержка независимости Национального банка, а также качественное корпоративное управление в госбанках и продолжение реформы налоговой и таможенной служб.

"Еще один важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние пять лет, сейчас функционируют надлежащим образом и уже имеют некоторые достижениям. Другим важным вопросом является незаконное обогащение", – добавил Алексей Гончарук.

Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по утверждению новой трехлетней программы EFF для Украины на $5,5 млрд  в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

Теги: #программа #гончарук #мвф
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