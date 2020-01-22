Экономика

11:41 22.01.2020

Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

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Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления компании

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" ввел в состав правления компании директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка, финансового директора группы Петера ван Дрила, а также и исполнительного директора по трансформации группы Отто Ватерландера, сообщила пресс-служба компании.

Вместе с тем наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании — Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

Таким образом, в настоящее время правление "Нафтогаза" состоит из пяти человек: председателя правления Андрея Коболева, первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, а также новоизбранных членов правления – Теклюка, ван Дрила и Ватерландера.

"Этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление председателя правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его эффективность и продуктивность, усилить способность группы выполнять задания акционера", – отмечено в сообщении НАК.

Правительство Украины как единственный акционер "Нафтогаза" определяет целью усиление безопасности поставок природного газа и энергетической независимости, создание конкурентного рынка, добавили в компании.

Там также уточнили, что в структуре группы большинство операционных решений будут приниматься руководителями дивизионов – "Интегрированный газовый бизнес", "Нефть", "Техническое обеспечение", "Новая энергия", – и директорами группы по направлениям.

НАК как единый акционер АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз" также обновил уставы компаний, заменив коллегиальные исполнительные органы единоличными. В группе считают, что такие изменения ускорят трансформацию.

"Ключевым элементом трансформации группы "Нафтогаз" является принцип персональной ответственности. Это решение наблюдательного совета является следующим важным шагом на пути к трансформации: теперь полномочия будут соответствовать обязанностям руководителей. Решения будут приниматься более прозрачно, а руководители станут более подотчетными", – цитирует пресс-служба компании слова главы правления Коболева.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #набсовет
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