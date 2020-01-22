"Укртрансгаз" сообщил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

АО "Укртрансгаз" (УТГ), которое после 1 января 2020 года выполняет функцию оператора подземных хранилищ природного газа, заявляет об аресте всего имущества компании, а также средств на ее счетах во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут", сообщила пресс-служба оператора.

"В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", – отмечено в релизе.

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия ЗАО "Укрэнергозбут" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества. В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона", – сказано в заявлении.

В "Укртрансгазе" объяснили, что в суд своим решением (№ 17/32) от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута". При этом стоимость природного газа тогда не была приведена в решении.

С того момента ЗАО в течение многих лет не занималось взысканием. В 2018 году уже ЧАО "Укрэнергозбут" получило дубликат решения приказа Арбитражного суда от 21 марта 2007 года по делу № 17/32, после чего продало ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" право требования обязательств УТГ по поставке газа.

"Фин-Инвест" в свою очередь 9 января 2020 года получила от Хозяйственного суда Киева решение, которым был изменен способ и порядок выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года.

"То есть вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц – взыскание денежных средств в размере 2,3 млрд грн. При этом обозначенная сумма определена "Укрэнергозбутом" на собственное усмотрение безосновательно", – утверждают в УТГ.

15 января 2020 года частным исполнителем Пышным было открыто производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".