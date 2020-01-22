Экономика

10:23 22.01.2020

"Укртрансгаз" сообщил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

2 мин читать
"Укртрансгаз" сообщил об аресте имущества компании и средств на ее счетах

АО "Укртрансгаз" (УТГ), которое после 1 января 2020 года выполняет функцию оператора подземных хранилищ природного газа, заявляет об аресте всего имущества компании, а также средств на ее счетах во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут", сообщила пресс-служба оператора.

"В настоящее время наложен арест на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах", – отмечено в релизе.

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия ЗАО "Укрэнергозбут" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества. В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона", – сказано в заявлении.

В "Укртрансгазе" объяснили, что в суд своим решением (№ 17/32) от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута". При этом стоимость природного газа тогда не была приведена в решении.

С того момента ЗАО в течение многих лет не занималось взысканием. В 2018 году уже ЧАО "Укрэнергозбут" получило дубликат решения приказа Арбитражного суда от 21 марта 2007 года по делу № 17/32, после чего продало ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" право требования обязательств УТГ по поставке газа.

"Фин-Инвест" в свою очередь 9 января 2020 года получила от Хозяйственного суда Киева решение, которым был изменен способ и порядок выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года.

"То есть вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц – взыскание денежных средств в размере 2,3 млрд грн. При этом обозначенная сумма определена "Укрэнергозбутом" на собственное усмотрение безосновательно", – утверждают в УТГ.

15 января 2020 года частным исполнителем Пышным было открыто производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".

Теги: #газ #счета #арест #укртрансгаз #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 22.01.2020
Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

12:06 21.01.2020
Суд принял решение взыскать недвижимость компании Коломойского на более чем 100 млн грн в пользу НБУ

Суд принял решение взыскать недвижимость компании Коломойского на более чем 100 млн грн в пользу НБУ

18:39 20.01.2020
Сняты аресты активов Газпрома по искам "Нафтогаза" в Британии, Люксембурге, Нидерландах

Сняты аресты активов Газпрома по искам "Нафтогаза" в Британии, Люксембурге, Нидерландах

17:12 20.01.2020
Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

16:54 20.01.2020
Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

14:46 20.01.2020
Возможность закупки "Нафтогазом" газа у "Газпрома" будет зависеть, в том числе, от решения правительства - Коболев

Возможность закупки "Нафтогазом" газа у "Газпрома" будет зависеть, в том числе, от решения правительства - Коболев

12:19 20.01.2020
Классический институт присяжных в Украине может быть создан уже в этом году, считают в Минюсте

Классический институт присяжных в Украине может быть создан уже в этом году, считают в Минюсте

09:57 20.01.2020
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 18,8%

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 18,8%

14:13 18.01.2020
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации – Минюст

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации – Минюст

15:29 17.01.2020
Суд продолжит рассмотрение вопроса меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь 24 января

Суд продолжит рассмотрение вопроса меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь 24 января

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

Суд принял решение взыскать недвижимость компании Коломойского на более чем 100 млн грн в пользу НБУ

ФГИ запустил процедуру отбора советников по приватизации "Центрэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Honda и Toyota отзывают 6 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Беларусь намерена закупать нефть за пределами РФ по мировым ценам

Количество безработных украинцев продолжает снижаться

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов - Белнефтехим

Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

"Нафтогаз" рассчитывает на запуск виртуального реверса газа со Словакией в 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА