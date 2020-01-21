Экономика

22:48 21.01.2020

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

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Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и наблюдательных советов.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - написал премьер в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Теги: #зарплаты #гончарук #украина #топ_менеджеры
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