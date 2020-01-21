Экономика

15:23 21.01.2020

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

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"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требуют введения на них пошлин в размере 8,46%, сообщила пресс-служба "Укртатнафты".

"Украинские производители настаивают на компенсационных мерах в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%", – отмечено в сообщении.

В заявлении указывается, что нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что, по мнению заявителей, является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

За счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла в настоящее время 47%, сжиженного газа – 55%.

Заявители утверждают, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.

"Введение пошлин приведет к перераспределению частей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов", – отмечено в заявлении "Укртатнафты".

Теги: #рф #автогаз #укртатнафта #укрнафта #пошлина #укргазвыдобування #дизтопливо
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