Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов - Белнефтехим

Концерн "Белнефтехим" отменил введенный 1 января 2020 года запрет на экспорт нефтепродуктов, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал Рыбаков после совещания по экспорту нефтепродуктов у президента Беларуси. Председателя "Белнефтехима" цитирует госагентство "БелТА".