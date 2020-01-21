Экономика

12:32 21.01.2020

Цены на жилье в Украине в 2019г выросли на первичном рынке на 6,6%, на вторичном на 11,1%

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Цены на жилье в Украине в 2019г выросли на первичном рынке на 6,6%, на вторичном на 11,1%

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном – на 11,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, наибольший рост цен на первичном рынке жилья в 2019 году наблюдался на трехкомнатные квартиры (на 9,9%), тогда как однокомнатные подорожали на 5,4%, а двухкомнатные на 6,5%.

По информации Госстата, в четвертом квартале 2019 года рост цен на жилье ускорился как на первичном, так и на вторичном рынке. В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 3,1% по сравнению с третьим кварталом (на 3,6% на однокомнатные квартиры, на 2,8% – на двухкомнатные, на 2,5% – на трехкомнатные). При этом в третьем квартале ко второму рост замедлился до 0,3%, во втором к первому – ускорился на 2%.

На "вторичке" в четвертом квартале цены на жилье выросли на 2,7% по сравнению с третьим кварталом (на 3,9% на однокомнатные квартиры, на 3,5% – на двухкомнатные, и на 0,7% – на трехкомнатные), тогда как в третьем квартале ко второму они выросли на 1,3%, во втором по сравнению с первым – на 1,9%.

Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: #цены #недвижимое_имущество #госстат
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