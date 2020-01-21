Минэкономики в 2020г планирует направить по 1 млрд грн господдержки на развитие животноводства и компенсацию с/х техники

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намеренно в 2020 году направить в рамках господдержки АПК 1 млрд грн на развитие животноводства и 1 млрд грн на частичную компенсацию стоимости закупленной сельхозтехники и оборудования.

Согласно сообщению на сайте министерства в понедельник, также на удешевление кредитов может быть выделено 1,2 млрд грн, на направления садоводство и фермерство - по 400 млн грн.

В министерстве указали, что в суммы по некоторым направлениям включена компенсация невыплаченных средств за предыдущий период.

Минэкономики планирует в рамках рабочих групп наработать поднаправления по основным программам и до 1 февраля выработать окончательное видение господдержки для представления его на слушаниях аграрного комитета, которое состоится 11 февраля.

В целом в Минэкономики поступило более 40 обращений о господдержке.

Как сообщалось, в бюджете на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.