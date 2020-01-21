Экономика

10:54 21.01.2020

Украина за 11 мес. закупила ядерное топливо на $356 млн

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Украина за 11 мес. закупила ядерное топливо на $356 млн

Украина в январе-ноябре 2019 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $356 млн 87,8 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за 11 месяцев для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $200 млн 107,8 тыс., шведского – на $155,98 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за указанный период у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 56,2%, у Westinghouse (Швеция) – 43,8%.

Как сообщалось, Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ядерное_топливо #госстат
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