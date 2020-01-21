Экономика

09:31 21.01.2020

"Кернел" во IІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 9%

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"Кернел" во IІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 9%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во втором квартале 2020 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2019 года, сократил продажи подсолнечного масла на 9% – до 346 тыс. тонн, из них 10% или 34,3 тыс. тонн пришлись на бутилированное масло (его продажи за этот период выросли на 14%).

Согласно отчету, обнародованном на сайте компании, “Кернел” переработал в октябре-декабре 943 тыс. тонн семян масличных культур (940,56 за аналогичный период прошлого ФГ) и задействовав полную мощность маслоэкстракционных заводов в отчетном периоде установил новый производственный рекорд.

Объемы экспорта зерна из Украины во втором квартале 2020 финансового года выросли на 30% - до 2,26 млн тонн, из которых 1,4 млн тонн зерна было получено от внешних поставщиков, а остальное было произведено сельскохозяйственным подразделением компании, отмечается в документе.

Как сообщается в документе, перевалка зерна на экспортных терминалах группы за этот период увеличилась на 35% - до 1,69 млн тонн, что обусловлено значительным ростом экспорта зерна из Украины и увеличением использования первой очереди ТрансГрейнТерминала.

В отчете говорится, что компания сократила во втором квартале 2020 ФГ прием зерновых и масличных на хранение на 11% – до 2 млн тонн.

В целом за первое полугодие 2020 ФГ "Кернел" нарастил объемы экспорта зерна из Украины на 24% – до 3,88 млн тонн, одновременно сократив продажи подсолнечного масла на 17% – до 647,3 тыс. тонн и увеличив переработку масличных на 16% – до 1,57 млн тонн.

Перевалка зерна на экспортных терминалах группы за первые два квартала текущего финансового года выросла 29% - до 2,89 млн тонн, а прием зерновых и масличных на хранение - на 4%, до 4 млн тонн.

Помимо этого "Кернел" сообщил, что в декабре 2019 года одна из дочерних компаний Kernel Holding S.A. завершила сделку по приобретению активов завода по переработке масличных культур "Эллада", который компания эксплуатировала с 2016 года по толлинговому соглашению.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #продажа #подсолнечное_масло
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