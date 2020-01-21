Экономика

09:23 21.01.2020

"Кернел" выплатит дивиденды за 2019ФГ

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Совет директоров Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговой компании агропромышленной группы "Кернел", принял решение о выплате 30 апреля 2020 года дивидендов в размере $0,25 на акцию.

Согласно сообщению на сайте Варшавской биржи во вторник, датой составления реестра акционеров для выплаты дивидендов назначено 23 апреля 2020 года.

Как сообщалось, годовое общее собрание акционеров "Кернела" 10 декабря утвердило выплату дивидендов за 2019 финансовый год (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) в размере $0,25 на акцию (на уровне прошлого года).

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит $20,5 млн – на уровне прошлого года.

Теги: #кернел #дивиденды
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