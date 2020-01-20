Экономика

17:32 20.01.2020

Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

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Концессионером морпорта "Херсон" выбран "Рисоил-Херсон"- источник

Победителем конкурса по передаче в концессию имущественного комплекса государственного стивидора морского порта "Херсон" конкурсная комиссия при Министерстве инфраструктуры Украины признала ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли.

От комментариев в министерстве воздержались.

Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.

Конкурсные предложения на участие в конкурсе по "Ольвии" подали компания QTerminals (Катар) и объединения ООО "Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин" (оба - Николаев).

Теги: #морпорт #конкурс #херсон #мининфраструктуры
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