Экономика

16:54 20.01.2020

Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

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Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

 Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления истекающего в конце марта 2020 года контракта.

"С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен", – сообщил Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, 20 марта 2019 года возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом Кабинет министров с 23 марта 2019 года по 22 марта 2020 года продлил контракт с главой правления "Нафтогаза" Коболевым.

Перед этим, 6 марта, Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления набсовета. Согласно постановлению №226 от 6 марта 2019 года, соответствующие изменения внесены в положения о собрании акционеров и правлении новой редакции устава.

Окружной админсуд Киева 14 мая 2019 года в обеспечение иска Федерации работодателей нефтегазовой отрасли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров "Нафтогаза" по части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании. В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер. Кабмин, в свою очередь, обратился с жалобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #коболев
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