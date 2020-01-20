Amazon создает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. создает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Такие терминалы могут появиться в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых точках, которые вынуждены ежедневно проводить множество операций с клиентами.

Терминалы с оплатой по отпечатку ладони находятся на ранней стадии разработки. Amazon недавно подал заявку на патент на "бесконтактную систему биометрической идентификации", включающую сканер, который делает изображение ладони пользователя. По информации источников, интернет-ритейлер вместе с Visa Inc. недавно начал тестировать операции на терминалах, а также ведет переговоры с Mastercard Inc.

Компания обсуждала проект и с эмитентами платежных карт. Банки JPMorgan Chase&Co, Wells Fargo&Co, а также финансовая компания Synchrony Financial выразили заинтересованность в том, чтобы клиенты могли расплачиваться в терминалах Amazon, используя счета, привязанные к картам. Amazon, в свою очередь, заинтересован в заимствовании опыта этих компаний в обеспечении безопасности счетов клиентов.

Однако эмитенты карт опасаются, что новые терминалы могут использоваться с целью мошенничества. В частности, они обеспокоены тем, как вычислить злоумышленников, которые могут попытаться привязывать свои отпечатки к украденным картам. Вопросы вызывает и то, смогут ли клиенты синхронизировать более одного счета с отпечатком ладони, и как в таком случае они будут выбирать, с какой карты списать средства.

Amazon также предстоит убедить клиентов предоставить еще больше своих персональных данных. Данные, включая информацию о том, где и когда совершались покупки, будут храниться на облачном сервисе Amazon вместе с информаций об онлайн покупках. В результате Amazon сможет поднять стоимость рекламы, поскольку рекламодатели будут иметь возможность лучше предугадывать выбор клиентов на основе этих данных.

Ранее The New York Post сообщал, что Amazon тестировал систему, которая позволит расплачиваться с помощью отпечатка ладони в принадлежащей ему сети супермаркетов Whole Foods.

Amazon, как и другие технологические компании, пытается участвовать в финансовых операциях своих клиентов. Если новые терминалы будут иметь успех, эта технология может обогнать электронные кошельки, какие как Apple Pay.

За проектами Amazon пристально следят технологические и финансовые компании. В 2018 году интернет-ритейлер начал открывать оффлайн супермаркеты Amazon Go, в которых нет касс. Покупатели могут выходить из магазина, не оплатив товары, а стоимость покупок автоматически списывается с пользовательского счета Amazon.

Помимо этого, компания создала цифровой кошелек Amazon Pay, который можно использовать для совершения покупок в интернет-магазинах, не принадлежащих Amazon.