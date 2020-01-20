ДТЭК проведет в Давосе круглый стол о возможностях Украины по поддержке целей "Европейского зеленого пакта"

Компания ДТЭК 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе проведет круглый стол "Европейский зеленый пакт – какой вклад может сделать энергетический сектор Украины?"

"Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Deal", – сообщила компания ДТЭК на сайте в понедельник со ссылкой на генерального директора Максима Тимченко.

В компании отмечают, что Украина из-за увеличения в энергобалансе доли возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, а также в результате развития ответственного потребления и клиентоориентированной энергетики может сделать значительный вклад в достижение целей Green Deal, одной из которых является достижение к 2050 году углеродной нейтральности,

ДТЭК обращает внимание, что принятый Еврокомиссией 11 декабря 2019 года "Европейский зеленый пакт" (Green Deal) призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды.

Как сообщалось, "Зеленый пакт" представляет собой "дорожную карту" превращения Европы к 2050 году в первый "климатически нейтральный" континент, одновременно стимулируя экономику, улучшая здоровье и качество жизни людей, заботясь о природе, улучшая окружающую среду и обеспечивая социальную гармонию. В его рамках Еврокомиссия представит в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Он охватывает все отрасли экономики, особенно энергетику, металлургию, транспорт, сельское хозяйство.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении структуры направить из бюджета ЕС EUR100 млрд на переустройство наиболее проблемных с экологической точки зрения отраслей и регионов и развитие циркулярной экономики.

Фон дер Ляйен отметила, что "Зеленый пакт" – амбициозный проект, но поскольку ЕС будет первопроходцем, он будет также проявлять осторожность в его реализации.