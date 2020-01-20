Экономика

13:25 20.01.2020

Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

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Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

Подделками оказались 16 из 77 образцов сливочного масла, исследованных в рамках масштабного мониторинга медийного проекта "Стоп Фальсификат".

Согласно информации, обнародованной на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в воскресенье вечером, для исследования были отобраны образцы сливочного масла в торговых сетях четырех регионов: Сумы, Черкассы, Новая Одесса (Николаевская обл.) и Калуш (Ивано-Франковская обл.).

Всего было отобрано 77 образцов масла (231 пачка). Из общего количества по 77 пачек масла было отправлено в две лаборатории для исследования: Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Киевской области и Государственное предприятие "Укрметртестстандарт". Еще 77 остались у экспертов в качестве контрольного/ арбитражного образца.

Согласно этикеткам продукции, отобранные образцы масла были представлены 30 производителями: 28 - украинских, два - немецких.

По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла (семи производителей) являются фальсификатом: Сумы - 3 образца; Новая Одесса - 2; Черкассы - 3; Калуш - 8.

Проект "Стоп Фальсификат" направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции. О старте проекта было объявлено 14 ноября 2019 года, фактически он начал реализовываться 16 декабря с проведения исследований качества масла, которое реализуется в торговых сетях.

Теги: #масло #исследование #фальсификат
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