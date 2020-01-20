Зеленский: мы готовы к понижению рейтингов ради изменения страны и создания хорошего инвестиционного климата

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ставит перед собой и своей командой задачу создать в стране хороший инвестиционной климат, и не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жестких, но правильных решений.

"С нашей замечательной командой мы хотим открыть страну – открыть для бизнеса. В конце концов, это эгоистичная цель: мы хотим, чтобы Украина работала для нас и для наших детей. Мы хотим жить здесь, поэтому нам нужен хороший инвестиционный климат. Я не хочу отправлять деньги в другие страны, поэтому должно быть выгодно жить и работать в Украине. Это наша главная цель, и у нас впереди пять лет", - сказал он в интервью журналу Newsweek.

Зеленский указал, что не возражает против снижения рейтингов, если это приводит к принятию жестких, но правильных решений.

"За первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, в основном направленных на улучшение инвестиционного климата и включающих некоторые очень сложные области, такие как земельная реформа, налогообложение и огромный план приватизации", - напомнил он.