Экономика

13:04 20.01.2020

Зеленский видит перспективу для американских инвестиций в добычу нефти и газа в Украине, а также в сферу недвижимости

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Зеленский видит перспективу для американских инвестиций в добычу нефти и газа в Украине, а также в сферу недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский видит перспективу для американских инвестиций в добычу нефти и газа в Украине, а также в сферу недвижимости.

"Мы видим больше перспектив для инвестиций в нашу добычу нефти и газа, а также в недвижимость", - сказал он в интервью журналу Newsweek.

Зеленский отметил, что сегодня Украина и США сотрудничают в космической сфере и атомной энергетике.

Президент указал, что для победы в борьбе с коррупцией Украина должна осуществить диджитализацию. "В этом у нас есть связь (со США – ИФ), потому что в Украине много блестящих айтишников, а США - это мировой IT-центр. Сейчас украинцы стремятся работать в американских технологических компаниях, но мы хотели бы видеть больше украинских компаний, чтобы мы могли разрабатывать продукты здесь и продавать их миру", - сказал он.

Теги: #сша #зеленский #инвестиции
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