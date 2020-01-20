Экономика

10:21 20.01.2020

Ухудшение экологической ситуации подорвет отрасли, генерирующие более половины мирового ВВП - ВЭФ

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Ухудшение экологической ситуации подорвет отрасли, генерирующие более половины мирового ВВП - ВЭФ

Мировой бизнес зависит от природы гораздо больше, чем можно было предположить, и, соответственно, в большей степени подвержен рискам, которые несет в себе ухудшение экологической ситуации, говорится в совместном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и PwC UK.

Умеренная или высокая зависимость от природных ресурсов отмечена в сферах, обеспечивающих создание более половины мирового ВВП - $44 трлн, свидетельствует анализ 163 отраслей экономики и соответствующих цепочек поставок.

Три сферы с самой высокой зависимостью от природы и ее ресурсов - строительство (вклад в ВВП - $4 трлн), сельское хозяйство ($2,5 трлн), а также производство продуктов питания и напитков ($1,4 трлн). Совокупный объем ВВП этих отраслей примерно вдвое больше экономики Германии, отмечается в докладе.

Эти отрасли зависят либо напрямую от добычи природных ресурсов, в том числе, ресурсов лесов и океанов, либо от эксплуатации экосистемы, например, здоровой почвы, чистой воды, стабильного климата и так далее. Потенциальное ухудшение природных возможностей может серьезно подорвать указанные отрасли, отмечается в докладе The New Nature Economy Report.

Отрасли с высокой степенью зависимости от природы генерируют 15% мирового ВВП ($13 трлн), с умеренной степенью - 37% ВВП ($31 трлн), свидетельствует исследование.

Эксперты ВЭБ и PwC также выявили существенную "скрытую зависимость" многих отраслей от природы и ее ресурсов, проявляющуюся в их цепочках поставок, - это химическая промышленность, авиация и туризм, недвижимость, горнодобывающая промышленность, транспорт, розничная торговля и так далее. Такие отрасли также могут оказаться под угрозой больше, чем можно было предположить, говорится в докладе.

Совокупный объем ВВП в отраслях, зависящих от природы, в Китае составляет $2,7 трлн, в Евросоюзе - $2,4 трлн, в США - $2,1 трлн.

"Нам нужно перезапустить отношения между людьми и природой, - отмечает управляющий директор ВЭФ Доминик Вогрей. - Ущерб, наносимый природе в результате экономической активности, более не может расцениваться как "внешний фактор".

"С учетом масштаба и серьезности ухудшения окружающей среды, бизнесу нужен сигнал к действию, - заявила партнер PwC UK Селин Хервейер. - Риски, связанные с окружающей средой, должны стать ключевым вопросом в сфере риск-менеджмента для компаний".

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января, в этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.

Теги: #вэф #виэ #экология #бизнес
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