Экономика

00:36 18.01.2020

Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

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Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", - написал Гончарук в своем микроблоге Твиттер.

По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".

"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", - говорится в сообщении.

Теги: #схемы #гончарук #гаси #строительство #украина
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