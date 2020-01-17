Экономика

20:10 17.01.2020

Минэкоэнерго предлагает НКРЭКУ временно ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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Минэкоэнерго предлагает НКРЭКУ временно ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансирования энергосистемы и ограничением отечественной генерации, говорится в письме Минэкоэнерго к регулятору, которое разместил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") в Facebook в пятницу.

Минэкоэнерго отмечает, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой температуры, отсутствием достаточных предложений на разгрузку на балансирующем рынке, недостаточностью стимулов для уменьшения небалансов, отсутствием эффективного рынка вспомогательных услуг.

Как указывает Минэконоэнерго, в декабре 2019 года и в начале 2020 года в ОЭС наблюдается существенный профицит электроэнергии, достигавший 39 млн кВт-час в сутки. При этом министерство не видит предпосылок для улучшения ситуации в ближайшее время.

Министерство поясняет, что вмешательство регулятора необходимо, так как ограничение импорта электроэнергии оператором рынка НЭК "Укрэнерго" может привести к судебным искам со стороны компаний, которые выкупили часть пропускной способности.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили с силу правки в закон "О рынке электрической энергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, среди прочего, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ. Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, по части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Энергосообщества, а также возможность относительно таких стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

Теги: #электроэнергия #импорт
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