Экономика

18:49 17.01.2020

"Метинвест" в 2019г направил в экологические проекты мариупольских метпредприятий $82,6 млн

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"Метинвест" в 2019г направил в экологические проекты мариупольских метпредприятий $82,6 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2019 году направила $82,6 млн в экологические проекты Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК) и "Азовстали" (оба - Мариуполь Донецкой обл.), непрерывно модернизируя на них производство.

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, в приоритете остаются экологические проекты.

При этом уточняется, что в 2019 году на ММК завершили реконструкцию газоочистной установки конвертера №3, идет реконструкция газоочисток литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи (ДП) №3. Продолжаются работы по строительству аспирационной установки миксерного отделения, также на завершающей стадии находится самый масштабный проект текущего года – модернизация аглофабрики.

"Первоочередное внимание группа "Метинвест" уделяет экологическим проектам. Мы приводим к международным стандартам работу агрегатов с наиболее высокими показателями выбросов", - отметил генеральный директор ММК Тарас Шевченко, которого цитирует пресс-служба.

На меткомбинате "Азовсталь" также реализован ряд экологических проектов. В частности введена в эксплуатацию после реконструкции аспирационная установка для дробилки ферросплавов, завершен монтаж новой газоочистки отделения десульфурации чугуна, где уже подключены дымососы и выполняются пусконаладочные работы. Выполнена реконструкция системы аспирации установок печь-ковш № 1 и № 2. В настоящее время новые пылегазоочистные установки обеспечивают содержание пыли в выбросах после очистки в рукавных фильтрах не более 20 мг/куб. м. В активной фазе строительные работы системы аспирации миксерного отделения конвертерного цеха.

Завершено строительство насосной станции очищенной оборотной воды для охлаждения ДП-3 - это часть масштабной реконструкции печи, теперь домна будет охлаждаться без использования морской воды, что сделает промышленный процесс более экологичным.

В пресс-релизе напоминается, что в 2019 году остановлены две доменные печи: ДП №5 вывели из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют. Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии – 2030, которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. Капремонт ДП-6 позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на ДП-6 установки вдувания пылеугольного топлива все домны на "Азовстали" будут оборудованы этой технологией.

"Выполняя модернизацию производственного оборудования, наш меткомбинат особенное внимание уделяет экологической составляющей, инвестируя в данное направление миллионы долларов ежегодно", - подчеркнул генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, которого также цитирует пресс-служба.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест
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